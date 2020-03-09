Первый робот-рептилия из останков древнего животного создан швейцарскими учеными

09.03.2020, 22:30, Разное

Швейцарские исследователи сконструировали робота-рептилию. Основой для создания устройства стали останки древнего ящера Orabates pabsti, который существовал на планете примерно 290 миллионов лет назад.
Останки, послужившие образцом при создании робота-рептилии, были найдены во время раскопок в Хорватии. Заказ на создание устройства конструкторы получили от эксперта в области эволюционной биологии Джона Някатура.

Было важно так сконструировать искусственный скелет, чтобы он почти ничем не отличался от скелета древнего животного, и ученым удалось это сделать. Также робота научили передвигаться точно так же, как это делали рептилии вида Orabates pabsti. Эксперимент швейцарских ученых прошел успешно.

Создание животных-роботов, которые имеют большое сходство со строением тела древних обитателей планеты, поможет ученым лучше изучить этапы эволюции различных семейств животных.


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