Intel выпустила два мини-ПК NUC Bean Canyon Lite с официально не представленными процессорами

09.03.2020, 22:30, Разное

Одна из крупнейших в мире компаний по производству электронных устройств и компьютерных компонентов Intel без «лишнего шума» выпустила два мини-ПК семейства NUC Bean Canyon Lite. «Изюминка» новинки заключается в том, что производительность им обеспечивают официально не представленные процессоры.

Анонсированные производителем модели мини-ПК проходят под «именами» NUC8i3BEHS и NUC8i5BEHS, и относятся к линейке Intel NUC Bean Canyon Lite. По имеющейся информации, устройства оснащены ранее не анонсированными процессорами. Первый — Core i3-8140U – с двумя ядрами, возможностью обработки 4-х потоков и тактовой частотой 2,1-3,9 Ггц. Второй чип – восьмиядерный Core i5-8260U с частотой 1,6-3,9 Ггц, обрабатывающий до восьми потоков.

В новых Intel NUC Bean Canyon Lite допускается установка 64 ГБ ОЗУ DDR4-2400, 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля М.2. Для проводного подключения в мини-ПК установлен фирменный адаптер Ethernet I219-V, для беспроводного есть технология Bluetooth 5.0 и контроллер Wireless-AC 9560. Устройства совместимы с ОС Windows 10.