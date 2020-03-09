Дело Гандзюк. Суд в Болгарии перенес рассмотрение апелляции на экстрадицию Левина

09.03.2020, 22:28, Новости дня

Апелляционный суд болгарского города Бургас 9 марта перенес рассмотрение апелляционной жалобы об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на общественного деятеля из Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

В ходе заседания Левин сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского.

«Не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство предоставит мне другого», – заявил Левин.

Адвокат Кирилл Топалов поддержал подзащитного, отметив, что он недостаточно компетентен в этом деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник.

В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинской и болгарской сторонами. Болгария направила в Министерство юстиции Украины запрос и пока ждет ответа.

Судьи перенесли заседание на 11 марта. Левину должны предоставить нового болгарского адвоката.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Процедуру отложили из-за апелляции.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.