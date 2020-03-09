Мнение: С 8 марта! Пусть Сталин не испортит вам праздник!

09.03.2020, 22:18, Разное

За последние сто лет в СССР и России, правопреемницы СССР, 8 марта не было праздником лишь однажды, в 1953 году — после смерти Сталина с 6 по 9 марта в стране был объявлен траур.

С 8 марта всех! И чтобы сталины не умирали в праздники, портя такой счастливый день. Умирать надо вовремя. А не накануне 8, понимаешь, марта.

А меня сегодня жена Убьет! Ребенок умудрился добраться до ножниц — и выстриг себе посреди лба аккуратную дорожку. Она пока спит, и не знает.

А мама, которую я поздравлял, как всякая прекрасная свекровь, посоветовала взять, да и сказать, что это я сделал. «Настроение, скажи, было веселое, взял и выстриг».

Обидно, потому что именно я водил Льва Андреевича делать красивую стрижку. А теперь к лету придется его постричь под ноль.

8 марта простите пап-мужей и сыновей. Мы — хорошие. Ну, вот бывает так иногда, да.

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Источник: Записки жизнерадостного пессимиста


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