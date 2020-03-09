США начали вывод войск из Афганистана

09.03.2020, 22:11, Новости дня

Соединенные Штаты в понедельник начали процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках соглашения, заключенного с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением «Талибан» командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, 29 февраля США заключили мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.

Позднее госсекретарь США Майкл Помпео рассказал о тайной части соглашения с «Талибаном».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России.


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