Мнение: Электричество в Российской империи, советская бытовая техника и царские сахарные заводы

09.03.2020, 22:10, Разное

1. К вопросу о том, было ли электричество в Российской империи за пределами столиц. На заглавной фотографии — бульвар в Архангельске, 1906 год. 1000 вёрст от Петербурга, население — 30 тысяч человек.

Возможно, линия передач по меркам XXI века выглядит несколько избыточно, но факт в том, что она есть.

Трамвай в Архангельске, кстати, тоже успели открыть ещё до революции, в 1916 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангельский_трамвай

2. В продолжение темы дореволюционных и советских пылесосов. Интересная статья про то, когда в СССР начали выпускаться различные виды бытовой техники, и сколько они стоили относительно зарплаты:

https://www.rbc.ru/photoreport/10/05/2017/590b2acf9a7947d4cab1aaaa

Телевизор

​Массовое распространение телевизоров началось в стране после войны, когда было запущено серийное производство модели КВН-49. Ее стоимость в разное время составляла 900–1200 руб. при средней зарплате 600–800 руб. <…>

Радиоприёмник

Начиная с 1952 года радиоприемник можно было приобрести без очереди в свободной продаже, а цена в зависимости от места покупки составляла 180–212 руб. Средняя зарплата в СССР тогда была около 700 руб. <…>

Холодильник

В 1970-х годах холодильник был у 34% семей (у 43% семей в городах), а самыми массовыми марками стали «ЗИЛ-Москва» (обновленный «ЗИС-Москва») и «Минск». При средней зарплате в 120–150 руб. их стоимость составляла 330–370 руб. <…>

Магнитофон

При средней зарплате около 90 руб. после денежной реформы в 1960-х годах одной из самых дешевых моделей был магнитофон «Романтик» (на фото), который в рознице стоил около 160 руб. Аналогичные модели стоили 180–200 руб. и более. <…>

Стиральная машина

Цена стиральной машины в рознице была близка к среднемесячной зарплате и составляла около 600 руб. [до денежной реформы] <…>

Пылесос

В 1960-х годах стоимость этих приборов составляла 40–50 руб. при средней зарплате 80–110 руб.: так, в 1968-м власти установили на пылесос «Вихрь» цену в 40 руб.

Сейчас, понятно, культисты личности начнут шутить, что при Сталине не было айфонов. С одной стороны, это так, при Сталине айфонов не было. С другой стороны, в развитых капстранах бытовая техника массово появлялась на 10-15 лет раньше, чем в СССР, при этом стоила она по отношению к средней зарплате рабочего на порядок дешевле. Тут у нас, к сожалению, было некоторое отставание.

3. Продолжая вопрос сахарных заводов в России. Цитирую из книги «Экономическое развитие России 1905-1914» (за авторством Маргарет Миллер), которую я настоятельно рекомендую пролистать ценителям жанра:

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.216226/page/n265/mode/2up

В течение XVIII века отрасль была занята очисткой импортного тростникового сахара. Первый завод по переработке сахарной свёклы был основан в 1802 году в Тульской области, но только к 1880 году Россия смогла удовлетворить собственные потребности и даже начать экспортировать сахар.

Добавлю немного контекста: по понятным климатическим причинам, сахарный тростник в России не растёт, а сахарную свёклу в Европе начали разводить только в середине 18 века. Первый сахарно-свекольный завод был открыт в немецкой Силезии в 1801 году, всего на год раньше, чем в России:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахарная_свёкла

До революции Россия была экспортёром не только зерна, но и сахара. В 1914 году Россия занимала второе место в мире по производству свекловичного сахара, уступая только лишь Германии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахарная_промышленность