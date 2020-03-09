Специалисты рассказали о последствиях употребления кефира на ночь

09.03.2020, 22:07, Разное

Эксперты рассказали о последствиях употребления стакана кефира перед сном. Хоть этот продукт и полезен, его советуют не всем.

Кефир на ночь безопасен, но далеко не для всех людей. Тем, кто имеет гастрит, лучше отказаться от такого напитка перед сном. Эксперты подтверждают, в ночное время все процессы в организме работают медленно, это относится и к пищеварению. Люди, страдающие гастритом, при употреблении кефира на ночь утром чувствуют тяжесть. Здоровью граждан, у которых желудочно-кишечный тракт работает хорошо, напротив, стакан этого напитка принесет пользу.

В кисломолочных продуктах имеется огромное количество кальция, а он хорошо усваивается ночью, поэтому в такое время питье кефира плохо влияет на людей, жалующихся на мигрени и сильные головные боли. В продукте есть белок, и за ночь он не успеет усвоиться, а организм не сможет восстановить силу. Стоит помнить, что кефир способствует процессу брожения в кишечнике, а это влияет на работу всего тракта пищеварения.

Эксперты советуют пройти тест на пищевую непереносимость, чтобы узнать степень восприятия организмом кисломолочных продуктов.