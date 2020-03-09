Специалисты рассказали о последствиях употребления кефира на ночь

09.03.2020, 22:07, Разное

Эксперты рассказали о последствиях употребления стакана кефира перед сном. Хоть этот продукт и полезен, его советуют не всем.
Кефир на ночь безопасен, но далеко не для всех людей. Тем, кто имеет гастрит, лучше отказаться от такого напитка перед сном. Эксперты подтверждают, в ночное время все процессы в организме работают медленно, это относится и к пищеварению. Люди, страдающие гастритом, при употреблении кефира на ночь утром чувствуют тяжесть. Здоровью граждан, у которых желудочно-кишечный тракт работает хорошо, напротив, стакан этого напитка принесет пользу.

В кисломолочных продуктах имеется огромное количество кальция, а он хорошо усваивается ночью, поэтому в такое время питье кефира плохо влияет на людей, жалующихся на мигрени и сильные головные боли. В продукте есть белок, и за ночь он не успеет усвоиться, а организм не сможет восстановить силу. Стоит помнить, что кефир способствует процессу брожения в кишечнике, а это влияет на работу всего тракта пищеварения.

Эксперты советуют пройти тест на пищевую непереносимость, чтобы узнать степень восприятия организмом кисломолочных продуктов.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Анастасия Волочкова рассказала, кто построил ей баню

22.02 / Похищение пришельцами: Психологические последствия и масштаб явления

26.01 / Мнение: Будущее Польши

08.03 / Мария Машкова рассказала о посещении психотерапевта

19.01 / Опубликован ТОП-5 наиболее ожидаемых новинок Женевского автосалона

08.02 / Мнение: Удастся ли сирийцам и русским пройти последние 8 км до Идлиба?

20.01 / В Петербурге задержали вербовщика террористов

15.01 / Путин призвал обеспечить сменяемость и обновление власти в России

14.01 / Шоумен Степан Меньщиков получил травму во время ДТП

23.01 / Медицинский эксперт Михаил Гинзбург назвал причины распространения ожирения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика