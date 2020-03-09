В США мужчина нарушил самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус и отправился с дочерью в школу

09.03.2020, 22:07, Разное

Житель США вместе с младшей дочерью решил посетить концерт в школе, несмотря на требование врачей оставаться дома на самоизоляции в связи с подозрением на коронавирус. По информации телеканала CNN, около недели назад его старшая дочь приехала из Италии и пожаловалась на плохое самочувствие.
Врачи сразу же рекомендовали ей пройти обследование, а её семье придерживаться карантина до публикации результатов анализов. Тем не менее, отец американки не придерживался рекомендаций врачей, отправившись вместе с младшей дочерью в школу. По словам мэра округа Сент-Луис, Миссури Сэма Пейджа, подобное поведение мужчины недопустимо. При повторном игнорировании приказов, врачи могут без проблем добиться его изоляции по итогам судебных разбирательств.

«Здравый смысл должен возобладать всегда, равно как и добрая воля людей, с которыми нам приходится общаться. Когда мы просим кого-то изолироваться, нам приходится доверять им», — подытожил политик.


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