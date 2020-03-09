Мнение: Неравновесие. Россия сегодня — страна Третьего мира, периферия мирового капитализма

09.03.2020, 22:06, Разное

Известная фраза Ницше "Когда ты долго всматриваешься в бездну, бездна тоже смотрит на тебя", к сегодняшней ситуации в России подходит как нельзя лучше. Мысли и ожидания всегда имеют свою материальную проекцию — это тоже давно известно. А если окружающая обстановка только подтверждает худшие опасения — то ожидания только крепнут. Чем сильнее ощущение катастрофы, тем больше вероятность ее наступления.

Уже точно можно сказать, что Россия вошла в предкатастрофическое состояние. Катастрофа — это не плохо и не хорошо, это просто такое состояние системы, в котором она принципиально не может находиться в равновесии. Система входит в неравновесное состояние. Оно хорошо изучено и вполне поддается моделированию. Главным признаком неравновесного состояния является то, что разные части системы имеют разные динамические параметры, не совпадающие друг с другом. Система начинает вести себя не как единое целое, а как множество целых. Утрачивается синергия системы, идет суверенизация ее подсистем.

При утрате синергии начинают происходить самопроизвольные процессы — своего рода малые катастрофы. Каждая из них в целом не несет критической угрозы, но их становится много, слишком много, и механизмы, отвечающие за устойчивость системы, перестают адекватно работать, а затем — и вообще работать.

Именно это мы видим на всех уровнях — глобальном, региональном и внутрироссийском. Количество небольших катастроф, каждая из которых вроде бы в обычной обстановке может быть разрешена, начинает зашкаливать. 2020 год в этом смысле показателен: прошло всего 2 месяца нового года, а количество событий на всех уровнях уже явно начинает превосходить привычное и обычное. Причем одна катастрофа начинается, когда предыдущие еще в полном разгаре. Идет хаотизация всех систем — мировой, региональных, страновых.

Россия сегодня — страна Третьего мира, периферия мирового капитализма. Что значит — мы первыми будем входить во все мировые и региональные кризисы, последними будем из них выходить, их протекание и последствия для нас будут гораздо более тяжелыми, чем для ведущих стран этой мировой системы. Выход, конечно, есть — нужно создавать систему, принципиально отличную от мировой капиталистической. Выходить из системы мирового капитализма — и тогда его противоречия и проблемы нас касаться не будут. Конечно, у нас появятся свои собственные противоречия, и возможно, ничуть не менее острые — но это будут наши противоречия, которые мы будем решать сами, которые будут зависеть от нас, а не от кого-то еще. Советский Союз, кстати, в 30 годы это прекрасно продемонстрировал — мы даже не заметили Великую депрессию просто потому, что мы уже вышли в тот момент из той системы.

Надежды Путина на стабильность — это, конечно, полная чушь. Очередная ложь, хотя к ней можно было бы уже и привыкнуть. Количество проблем нарастает, и вряд ли нынешний режим потянет весь их комплекс. Что дает нам всем шанс на то, чтобы после катастрофы, в которую мы планомерно и вполне объективно входим, выйти из нее грамотно и с умом — создав свою собственную систему власти и управления, свою собственную экономическую систему, на базе которых можно и нужно строить совершенно иное, чем сегодня, общество. А те, кому так хочется жить от одной чужой катастрофы до другой — вполне могут ехать туда и жить как им захочется. Если, конечно, они будут там нужны.