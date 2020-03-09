Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из РФ «Буком»

09.03.2020, 21:59, Новости дня

Совместная следственная группа (ССГ) по итогам расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17, якобы был сбит из зенитно-ракетной установки «Бук», об этом сообщил прокурор Вард Фердинандуссе.

«В ходе своей работы следователи изучили все возможные причины крушения рейса MH17. И Совместная следственная группа (ССГ) пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», который был доставлен на территорию Украины из Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, максимальным наказанием для обвиняемых по делу может стать пожизненное заключение.

По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.

Судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщала, что материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года могут приобщить к делу.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Россия увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе

21.01 / На Урале появился опасный украинский псевдорелигиозный культ — «учение АллатРа»

21.02 / Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

14.02 / Правоохранители сообщили о предотвращении заказного убийства сотрудницы Национальной академии СБУ

22.01 / В Украине экс-нардепа Онищенко будут судить заочно

18.02 / В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

20.02 / Венесуэла ввела режим ЧС в нефтяной отрасли из-за санкций США

17.02 / Календарь: 17 февраля — День спонтанного проявления доброты

20.01 / Автоновости: Audi приготовила для России кроссовер Q5 от ателье ABT

18.02 / В Минске ответили на заявление Киева про «угрозу войны» между Россией и Белоруссией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика