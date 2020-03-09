Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из РФ «Буком»

09.03.2020, 21:59, Новости дня

Совместная следственная группа (ССГ) по итогам расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17, якобы был сбит из зенитно-ракетной установки «Бук», об этом сообщил прокурор Вард Фердинандуссе.

«В ходе своей работы следователи изучили все возможные причины крушения рейса MH17. И Совместная следственная группа (ССГ) пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», который был доставлен на территорию Украины из Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, максимальным наказанием для обвиняемых по делу может стать пожизненное заключение.

По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.

Судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщала, что материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года могут приобщить к делу.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.