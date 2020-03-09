В Канаде зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

09.03.2020, 21:59, Новости дня

Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зарегистрирован в Канаде, сообщила представитель Минздрава провинции Британская Колумбия, где был зафиксирован летальный исход, Бонни Хенри.

По ее словам, речь идет о мужчине, который проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере, передает ТАСС.

Уточняется, что смерть наступила поздно вечером в воскресенье.

7 марта в Канаде отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / С засмеявшейся над льготами ведущей ГТРК «Камчатка» провели беседу

14.01 / Власти Москвы высказались против открытого процесса по делу живущей в клинике девочки

07.02 / Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»

22.01 / Помпео готов дать показания в рамках разбирательства по импичменту

12.02 / 10 самых развитых стран Африки в 2020 году

26.02 / Главы МИД Европы в статье Le Monde призвали Россию прекратить огонь в Идлибе

29.12 / Журналист сообщил о завершении обмена пленными в Донбассе

20.01 / В Boeing 737 MAX выявлена новая неисправность

18.02 / Дублершу Кидман расстреляли в США вместе с мужем

05.02 / Кудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика