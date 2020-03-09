В Канаде зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

09.03.2020, 21:59, Новости дня

Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зарегистрирован в Канаде, сообщила представитель Минздрава провинции Британская Колумбия, где был зафиксирован летальный исход, Бонни Хенри.

По ее словам, речь идет о мужчине, который проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере, передает ТАСС.

Уточняется, что смерть наступила поздно вечером в воскресенье.

7 марта в Канаде отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.