Найдена причина выбрасывания серых китов на берег

09.03.2020, 21:52, Новости дня

Американские специалисты сообщили, что им удалось найти истинную причину массового выбрасывания серых китов на берег.

На сегодняшний день ученые очень обеспокоены тем количеством серых китов, которые регулярно выбрасываются на берег. Ранее эксперты не придавали этому значения, однако спустя определенный период времени проблема начала набирать масштабы. Американские исследователи занимались сбором информации о выбрасывании на берег китов из группы усатых с 1985 по 2016 год. Затем был проведен тщательный анализ полученных данных. Оказалось, широкополосные радиочастотные шумы, которые возникают из-за солнечных бурь, способствуют нарушению навигационной системы китов.

Отмечается, что во время солнечных бурь выбрасывание серых китов происходит в 4,3 раза чаще. Причина сбоев кроется в нарушении работы магниторецепции.


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