Ученые: На ход похудения влияет время приема пищи

09.03.2020, 21:52, Новости дня

Научные специалисты рассказали, что внутренние биологические часы человека определяют время, когда пища расщепляется максимально быстро и эффективно. Таким образом, у каждого человека есть свое время, благоприятно влияющее на ход похудения.

Авторами проведенного исследования выступили эксперты из Университета Вандербильта в Нашвилле. Они на протяжении длительного периода времени занимались изучением того, насколько сильно график приема пищи влияет на метаболические процессы. В итоге специалисты смогли доказать, что именно время приема пищи является крайне важным фактором в ходе похудения. Ученые отметили, что углеводы человеческий организм лучше всего усваивает в первой половине дня, а жиры – во время сна.

Чтобы получить доказательства данной теории, эксперты провели ряд масштабных экспериментов.


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