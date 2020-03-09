«Невеста комдива»: сериал со звездным актерским составом на канале «Россия»

09.03.2020, 21:43, Новости дня

Премьера на телеканале "Россия 1". мелодрама "Невеста комдива". 70-е годы, военный гарнизон на Черном море, размеренные будни по уставу. Но в одночасье жизнь гарнизона меняется, когда в поселок к жениху по переписке приезжает выпускница пединститута Катя. Телезрителей ждут перипетии сюжета, наполненные романтическими приключениями и курьезными ситуациями.

Она точно наделает шума. Неугомонная выпускница пединститута Катя. Романтичные 70-е. Гарнизон на Черном море и влюбленная девушка, которая приезжает к жениху. Правда, комдив и не в курсе такой удачи. От его имени переписку вел аферист. Прежней жизнь героев уже точно не будет. Любовный курьез нарушит будни военного городка.

"Строгие правила. Гарнизон. И вдруг появляется девушка, которая совершенно не вписывается в эту ситуацию, совершенно ничего не понимает про устав. Она постоянно попадает в какие-то передряги. Мою героиню ничего не обязывает, даже форма, такая она взбалмошная девушка", — рассказала актриса Александра Никифорова.

Солнце, море, будни в гарнизоне, что запутаннее любого романа. Лирика, юмор и любовь. Комедийная мелодрама со звездным актерским составом. Бойкая мама комдива — в поиске невесты для своего сына. Роль исполняет Нина Усатова.

Военная форма, генеральские манеры — главная роль — у Максима Аверина. Строгий командир, властный отец и мечтающий о тихом счастье мужчина. За звание невесты главного героя развернется нешуточная борьба.

"Тема  всегда одна и та же — каждый хочет любить. Нельзя без любви оставить генерала, поэтому все-таки любовь будет", — сказал заслуженный артист РФ Максим Аверин.


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