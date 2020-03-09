Ученые объяснили восприятие скоротечности времени в моменты радости особенностями работы мозга

09.03.2020, 21:30, Разное

Американские исследователи объяснили разницу в восприятии времени человеком в моменты радости и её отсутствия. Они объясняют такие отличия работой мозга.
Специалист Columbia University Medical Center доктор Майкл Шадлен утверждает, что процесс зависит от так называемого «горизонта» мысли. В состоянии возбужденности чувств мозгом представляется «большая картина», поэтому счастье воспринимается как мгновение, а иногда даже речь идет о том, что человек «не замечает времени». Отсутствие увлеченности, в свою очередь, порождает ощущение «тянущегося времени» и заставляет думать о близких «горизонтах».

Нейробиолог Джо Патон, говоря о скорости активации клеток, указывает, что она зависит от процесса образования путей нейронов. Эксперименты на подопытных грызунах позволили обнаружить механизм выработки дофамина. «Гормон радости», как его называют, участвует в возникновении этого чувства, повышая активность клеток мозга, что приводит к ощущению якобы скоротечности времени.

Напомним, ранее исследователи рассказали о причинах разного восприятия времени человеком в молодом возрасте и старости.


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