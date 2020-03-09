Лариса Гузеева призналась фанатам, что ей очень сложно вернуть свою прежнюю форму

09.03.2020, 21:30, Разное

Телеведущая Лариса Гузеева в социальных сетях поделилась фотографией из клиники, в которой она пытается сбросить лишний вес. Знаменитость не так давно заявляла подписчикам, что ей тяжело вернуть былые формы.

Сейчас Гузеева проходит лечение в медучреждении, где недельное нахождение обходится в 150 000 рублей. Подписчикам в социальных сетях ведущая заявила, что по-прежнему не может собраться с силами, но ей ежедневно помогают профессионалы, задачей которых является составление рациона питания и расписания тренировок, а также наблюдение за её здоровьем. Кроме того, с помощью экспертов Гузеева узнает об особенностях и потребностях своего организма. В итоге, свою публикацию в Instagram телезвезда завершила фразой: «Путь назад я заблокировала».

Знаменитость пожелала интернет-пользователям счастья и гармонии, а также поблагодарила за регулярную поддержку. Не так давно Гузеева рассказывала и о своем новом рационе: к примеру, на ужин она употребляет небольшое количество рыбы и кабачков, а вот утром предпочитает овощи и яйцо-пашот.