«Живое» исполнение Григория Лепса в честь 8 марта разочаровало поклонников

09.03.2020, 21:30, Разное

Григорий Лепс накануне выступил в концертном зале Crocus City Hall в честь Международного женского дня. Впрочем, поклонники негативно оценили вокальные способности исполнителя. Соответствующее видео появилось на странице музыканта в Instagram.

Певец исполнил композицию «Я нравлюсь женщинам» самостоятельно – бэк-вокалисты также отсутствовали. Из-за этого поклонники отметили у Лепса некоторые проблемы с голосом. По их мнению, это связано с тем, что знаменитость в прошлом году отказался от алкоголя. Владельцы канала «НеМалахов» в Telegram напомнили, что несколько месяцев назад певец заявил о начале борьбы с зависимостью от спиртного.

Тем не менее, это привело к другим проблемам – с голосом. Теперь в некоторых моментах у Лепса возникают проблемы с исполнением песен. Оказалось, артист из-за перенесенной недавно операции на голосовых связках специально не поет в полную силу, чтобы не повреждать их еще сильнее.