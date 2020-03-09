В Санкт-Петербурге загорелась водородная станция

09.03.2020, 21:28, Новости дня

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции завода «Светлана», эвакуированы 30 человек из соседнего здания, сообщили в городском главке МЧС.

«Произошло возгорание водородной станции – шесть емкостей по 10 кубических метров, происходит факельное горение, емкости пусты, выгорают остатки водорода. Проведена эвакуация 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания», – передает ТАСС слова представителя ГУ МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 19.39 мск.

Завод «Светлана» выпускает электроприборы и микроэлектронику.


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