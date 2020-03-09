Вокруг Белого дома возводят новый забор

09.03.2020, 21:25, Новости дня

Президент Трамп наконец-то получит более прочное заграждение, правда, не на границе с Мексикой, а у себя перед домом и на заднем дворе. Секретная служба США и Служба национальных парков объединили усилия для замены нынешнего забора вокруг Белого дома. Этому предшествовали несколько нарушений периметра, включая инцидент 2014 года, когда злоумышленник перелез через заграждение и проник в резиденцию президента до того, как его остановили.

Первая часть нового забора уже установлена. Его высота составляет примерно четыре метра, т..е. новое заграждение почти в два раза выше старого. Столбы толще и прочнее. Кроме того, при постройке используются технологии, препятствующие перелезанию и вторжению.

«Новый забор будет почти в два раза выше и иметь защиту от взрыва и тарана, поэтому все его элементы должны быть усилены», – поясняет представитель Комиссии США по изящным искусствам Томас Любке.

Первое заграждение вокруг Белого дома, деревянный забор, был установлен при Томасе Джефферсоне в начале 19 века. С годами к нему добавилась каменная и железная ограда. Смысл был не в том, чтобы не пускать людей. Посетители свободно бродили по территории Белого дома.

«Было относительно просто пройти внутрь и подняться на второй этаж. Именно там работал президент до постройки Западного крыла. Можно представить, как президент пытается заниматься работой, а его осаживают соискатели должностей, лоббисты, самые разные люди, которые, фактически, стояли в коридоре в надежде на короткую встречу с президентом или чтобы просто мельком увидеть его», – рассказывает сотрудник Исторической ассоциации Белого дома Мэтью Костелло.

Вплоть до 20-х годов прошлого века президенты сами решали, насколько доступной должна быть территория. Секретная служба США в конце концов взяла вопросы безопасности под свой контроль. Это произошло после того как на протяжении 36 лет, с 1865 по 1901 год, были убиты три действующих президента.

«Были убиты Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Маккинли. Если вы родились в 1840 году, то в течение жизни вы могли стать свидетелем убийств трех президентов», – напоминает Костелло.

Комиссия США по изящным искусствам стремилась найти баланс между применением новых технологий в области безопасности в новом заборе и сохранением визуальной привлекательности барьера.

«Нельзя просто взять старый дизайн и все увеличить в два раза. Нужно заново оценить сами элементы, материалы, из которых они сделаны, как они работают вместе. Найти правильные пропорции, понять, какой материал где использовать. Какой должна быть окончательная отделка?» – рассуждает Томас Любке.

Ожидается, что строительство забора завершится в 2021 году. После этого фокус внимания, возможно, сместится на дизайн остальной части комплекса Белого дома, где нужно будет принимать во внимание как вопросы безопасности, так и эстетические аспекты.