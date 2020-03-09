Мнение: Полицейский «погорел на шариках»

09.03.2020, 21:18, Разное

Полицейский впал в детство и лопал шарики, развешанные в сельском ресторане «Золотой дракон», где педагоги праздновали День учителя.

Когда одна из учительниц сделала полицейскому замечание: «Оставь шарики в покое!», тот не по-детски обиделся, ударил учительницу, взял за волосы и поволок к выходу из кафе. Учительницу у обиженного полицейского отбили другие учителя…

А произошла эта гнусная история 5 октября прошлого года в селе Дульдурга на юге Забайкальского края, куда дебошир в погонах приехал из Улан-Удэ в гости другу, тоже полицейскому. И так получилось, что День учителя совпал с днем уголовного розыска. А полицейский-дебошир пришел в ресторан после застолья с другом. По всей видимости, был уже нетрезв…

Сейчас с этой историей разбирается следствие. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». Полицейский, думаю, сядет… Можно сказать, что «погорел на шариках»… Свою «двушечку», которую предусматривает ст.115 УК, недоумок в погонах, по-моему, вполне заслужил… Предполагаю, что повезло полицейскому. Если из-за замечания по поводу лопания шариков, он так разьярился, что ударил женщину и поволок ее за волосы, можно только догадываться, что мог вытворять этот негодяй с задержанными…