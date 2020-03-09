Личное: Обвал всего

09.03.2020, 21:16, Разное

Сегодня у нас — чёрный понедельник, хотя и выходной. Цены на нефть обвалились почти в два раза. Курс доллара взлетел до 72 рублей, а евро перевалил за 85.

Вслед за этим последовал и обвал на мировых биржах — акции полетели вниз, торги даже приостанавливали.



Фото: Соцсети

Ну, всё — это конец? Мы все сначала умрём от коронавируса, а затем сдохнем в мировом финансовом кризисе?

Давайте разбираться.

На самом деле, то, что выглядит страшно, никогда не является страшным. Нынешний кризис должен был наступить к концу года, но благодаря эпидемии коронавируса и действиям России мы его, возможно, избежим.

То, что происходит сейчас на рынках, не является внезапным стихийным бедствием, как обычно это бывает.

Происходящее спровоцировал Путин. Сделал это вполне осознанно. И, надеюсь, стратегически просчитав дальнейшее.

В пятницу Россия не согласилась сокращать добычу нефти в рамках соглашений ОПЕК+. Саудовская Аравия в ответ объявила, что снижает цены для покупателей российской нефти.

Стоимость барреля естественно рухнула. Само собой, за ней полетел вниз и рубль.

Когда Путин принял решение не сокращать добычу, знал о том, что произойдёт, или нет?

Очевидно, знал. Не предугадать такое было нельзя — всё слишком очевидно. А значит, возникает вопрос: зачем он это сделал?

Если вернуться на месяц назад и вспомнить отставку ближайшего соратника Путина, картина вырисовывается ещё интереснее — Медведева вывели из-под удара.

Кто будет виноват, если в стране случится жопа? Конечно, премьер-министр, ведь он отвечает за экономику.

Что означала отставка Медведева? Я тогда ещё написала, что Путин его спасает.

Для меня ясно, что происходящее явно спланировано. И кем спланировано, тоже вполне очевидно.

Россия спровоцировала финансовый кризис на своих условиях. С целью захвата рынка нефти в среднесрочной перспективе.

Что означает такое? Посмотрим. Такого ещё не было никогда. Главное, чтобы расчёт Путина оказался верным.

На Мишустина повесят всех собак, мировой рынок акций обвалится, напряжение со всех точек, способных спровоцировать мировой кризис, снимется, добыча сланца просядет, а потом Россия договорится с ОПЕК, и всё вернётся в обычный режим, где Россия будет иметь большую долю нефтяного рынка.

Как на нас повлияет происходящее? Да никак, если честно, не повлияет.