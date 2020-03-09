Эксперты Sohu признали российские двигатели НК-32 «технологическим чудом»

09.03.2020, 21:07, Разное

Аналитики, представляющие китайское агентство Sohu, уверены, обновленные двигатели НК-32 обеспечат надежность ударных сил РФ. О самом агрегате эксперты отзываются как о «технологическом чуде».
Модель НК-32 разрабатывалась советскими инженерами на рубеже 70-х, но она до сих пор не утратила актуальность. Китайские аналитики признают двигатель лучшим в мире, а оснащенный им Ту-160 считается самым скоростным бомбардировщиком. РФ скрывает технологические аспекты и нюансы разработки мотора и в свое время отказалась продавать его Китаю.

Эксперты Sohu отмечают, «технологическое чудо» НК-32 превосходит по некоторым характеристикам американские и китайские аналоги. Сейчас РФ приступила к созданию второй генерации турбореактивного агрегата, которая станет мощнее, надежнее и легче. Модернизированный мотор получит новые регуляторы и передовые системы управления. Предусмотрены ли версии новинки для экспорта, пока не известно, информирует «ПолитЭксперт».


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