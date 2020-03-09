Новый геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G получит 300-герцевые триггеры

09.03.2020, 21:07, Разное

Уже совсем скоро состоится дебют геймерского смартфона Nubia Red Magic 5G, который сможет порадовать покупателей различными особенностями. Помимо топовой платформы и активной системы охлаждения, стоит ожидать и появление 144-герцевого дисплея и 55-ватной зарядки.

Помимо этого, девайс оснащен сенсорными триггерами на боковой грани, позволяющими приблизить управление к таковому на геймпадах. Согласно данным разработчиков, данные триггеры способны функционировать на частоте 300 Гц. Проще говоря задержка будет минимальной, хотя пока не известно, какие показатели у других игровых смартфонов с триггерами.

Еще одной особенностью гаджета можно считать специальный геймерский микрофон, расположенный так, чтобы игрок не смог перекрыть его рукой. Официальный анонс смартфона состоится уже на этой неделе.