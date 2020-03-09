Байдена назвали «американским Брежневым»

09.03.2020, 21:00, Новости дня

Претендент на пост президента США Джо Байден имеет определенные сходства с генсеками СССР поздней поры – Леонидом Брежневым и Константином Черненко, пишет обозреватель The Guardian Бен Джуда.

Он пишет, что Байден слаб и дезориентирован, но смог заручиться поддержкой олигархической верхушки партии в переживающей упадок сверхдержаве. Для этого ему пришлось пообещать не проводить структурных реформ, не ограничивать особые интересы номенклатуры и не изменять «интервенционистскую, гегемонистскую и чрезмерно раздутую внешнюю политику», передает RT текст статьи британского издания.

Джуда считает, что так выглядело правление «слабого здоровьем» Леонида Брежнева в 70-е или Константина Черненко. Под такое описание подпадают и обещания, которые Байден дает истеблишменту Демпартии, и это повод остановиться и хорошенько подумать, пишет обозреватель.

«Очевидно, что в СССР не было свободных и честных выборов. Но существует ключевое сходство», – считает автор статьи.

Он пишет, что поздний Советский Союз был сложной системой с серьезными сбоями, но вместо проведения радикальных структурных реформ генсеки «выбирали стратегию ухода от проблем, доведя страну до распада».

В США от демократов структурных реформ требуют Элизабет Уоррен, отказавшаяся от участия в выборах, и Берни Сандерс. А Байден, считает Джуда, выступает против этих реформ и признается в разговоре со своими спонсорами, что в случае его избрания не стоит ждать «никаких коренных изменений».

Более того, пишет обозреватель, править он будет «без определенного политического курса, реформистских планов и, вероятно, президентской энергии». Джуда пишет, что у Байдена «явно неустойчивый ум». При этом, считает автор статьи, Байден может действительно победить в ноябре.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.


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