Израиль решил отправлять на двухнедельный карантин всех приезжающих в страну

09.03.2020, 20:59, Новости дня

Власти Израиля приняли решение ввести обязательный карантин в 14 дней для всех возвращающихся в страну граждан, а иностранцев будут пускать в страну только при наличии места для двухнедельной изоляции, сообщил минздрав страны.

Об этом информирует ТАСС.

Накануне и.о. премьера Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию, посвященную коронавирусу.

Между тем, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной.