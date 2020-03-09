Мнение: Некстати!

09.03.2020, 20:40, Разное

Многие сегодня, кто совсем не экономисты и экономикой в жизни не интересовались, знаю доподлинно, кинулись вдруг с невесть как проснувшимся судорожным любопытством выяснять — а сколько же у РФ запасено долларов и прочей ходовой валюты в резервах? И — слегка переводят дух, узнав цифру — более полутриллиона долларов. «Пока хватит».

Непонятно, правда, на что хватит. Можно напомнить, что славный 2014 год Россия встречала с точно такими же резервами — 509 млрд. долл. Правда, курс был тогда 32 р. за доллар. И, пожалуй, структурка ЗВР в 2014 году была у России малость получше — там, к примеру, практически не было юаней (которые Россия туда накупила в последние 6 лет), но было больше долларов и евро.

Ну и — не забыли, что стало с рублем и с резервами к исходу 2014 года? Про курс рубля не забыли, наверняка. Но и резервы к началу 2015 г. «похудели» прилично — почти на 150 млрд.

Я к чему? Я к тому, что в свете сегодняшнего богатырского обвала на биржах и на нефтяном рынке давешний проигрыш Россией арбитража «ЮКОСу» на 50 млрд. долларов становится уж совсем НЕКСТАТИ.

Просто как нарочно. Беда не приходит одна.