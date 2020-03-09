В Забайкалье завели дело на полицейского, который в День учителя таскал за волосы преподавательницу

09.03.2020, 20:42, Разное

Она не давала ему лопать шарики.

В селе Дульдурга на юге Забайкальского края полицейский в начале октября прошлого года избил школьную учительницу за сделанное ему замечание, рассказал «Чите.ру» прокурор района. В отношении него возбудили дело о нанесении побоев из хулиганских побуждений.

Вместе с другими педагогами гражданка тогда вечером 5 октября отмечала в ресторане День учителя. К ним на праздник пришел их знакомый полицейский с другом-коллегой из Улан-Удэ, приехавшим в Дульдургу погостить и отметить проходивший в тот же день праздник работников уголовного розыска.

«В то время, когда он [первый полицейский] общался с педагогами, его знакомый начал лопать воздушные шарики. Одна из учительниц сделала ему замечание, он оставил шарики в покое, но когда гражданка пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе», — вспомнил прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.

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В бурятском управлении МВД уточнили, что полицейский уже получил дисциплинарное наказание, а в случае если суд признает его вину, то его уволят из органов. Прокурор Дульдурги пожаловался на то, что родственники полицейского, администрация района и администрация школы требуют от учительницы отказаться от обвинений, чтобы полицейский сохранил работу, а сам он вместе с коллегами говорит на допросе, что гражданка якобы сама напала на него.

Источник: Новая газета


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