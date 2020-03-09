«Рыба по гороскопу» — Ксения Бородина похвасталась необычным именинным тортом

09.03.2020, 20:30, Разное

Телеведущая Ксения Бородина накануне отпраздновала 37-й день рождения в компании близких и друзей. Праздничный день знаменитость провела в Куршевеле, и даже продемонстрировала поклонникам в социальных сетях фотографию праздничного торта.
На странице светской львицы в Instagram появилось Stories, на котором запечатлен именинный торт необычной формы – в виде рыбьего хвоста. Интернет-пользователи сразу же начались задаваться вопросами, с чем это связано. Ответ немного удивил их: телеведущая по гороскопу относится к знаку Рыб.

По словам Бородиной, данный торт очень вкусный – гости не раз просили добавки. Подписчики знаменитости согласились с ней, отметив креативность при подготовке праздничного десерта, а также присоединились к поздравлениям.


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