От коронавируса в Италии умерли 463 человека

09.03.2020, 20:30, Новости дня

В Италии за сутки число случаев инфицирования коронавирусом выросло почти на 2 тыс., количество жертв увеличилось почти на 96 – до 463, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«У нас 102 выздоровевших, их число достигло 724. Также мы зафиксировали 96 смертельных случая, теперь их 463», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что общее число случаев заражения достигло 9 тыс. 172.

Накануне сообщалось, что в Италии погибает каждый двадцатый зараженный коронавирусом, страна по этому показателю находится на первом месте в мире.


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