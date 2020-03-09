Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra протестировали на прочность

09.03.2020, 20:30, Разное

Эксперты, представляющие YouTube канал SquareTrade, протестировали новые мобильные устройства Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra от Samsung на прочность. Южнокорейские смартфоны топили, роняли, сгибали, и в итоге победила старшая модель.
В тесте на водостойкость мобильные устройства окунали на 1,5-метровую глубину, держа в воде по 30 минут. Прочность гаджетов сравнивали также при их падении с 1,8-метровой высоты, и все они получили значительные повреждения, хотя различного характера. При испытании девайсов от Samsung на изгиб первенство одержала модель Galaxy S20 Ultra, прогнувшаяся при воздействии 90,7 кг, а худший результат у смартфона S20, треснувшего при 80,5 кг.

По итогам всех видов тестирования, лучшим оказалось устройство S20 Ultra, заработав 70 баллов. Второе место в «тройке» досталось модели S20+, показавшей себя на 71 балл, а последнее – S20 с 81 баллом. В этом случае повыше оценку эксперты ставили смартфону с наибольшим риском повреждения в разных условиях.


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