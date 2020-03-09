Познер вспомнил об «охоте» на коммунистов в США

09.03.2020, 20:28, Новости дня

Телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал, как его отец столкнулся с «охотой» на коммунистов в США в 40-е годы.

У него спросили о фильме «Трамбо» о жизни знаменитого американского сценариста Далтона Трамбо в 40-е и 50-е годы, «когда в США на коммунистов была объявлена «охота». В то время семья Познера жила в США.

«Да, конечно, столкнулись (с «охотой» на коммунистов – прим. ВЗГЛЯД), мой отец потерял работу и был занесен в так называемые «черные списки». Я прекрасно помню это время, то, как многие друзья моих родителей перестали общаться с ними, опасаясь возможных последствий», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

В прошлом году Познер отмечал лицемерие в высказываниях различных политиков и СМИ США.

Познер родился в Париже в 1934 году, однако почти сразу уехал с матерью в США, где прожил до 1939 года. После оккупации Франции немецкими войсками семья Познеров снова бежала в США, где прожила уже до 1948 года. Причиной отъезда было ухудшение отношений между СССР и США, наступление эпохи маккартизма и внимание со стороны ФБР.


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