В Иране семь человек умерли при попытке защититься от коронавируса метанолом

09.03.2020, 20:01, Новости дня

В иранском городе Ахваз умерли семь человек, употреблявшие промышленный алкоголь, чтобы защититься от коронавируса, информирует агентство IRNA со ссылкой на зампрокурора города Али Биранванда.

Еще четыре человека в результате употребления метанола потеряли зрение. Число смертей может увеличиться, информирует РБК.

Напомним, в Иране более 7 тыс. человек инфицировано коронавирусом,  из них умерли 237.


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