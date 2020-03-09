В Иране семь человек умерли при попытке защититься от коронавируса метанолом

09.03.2020, 20:01, Новости дня

В иранском городе Ахваз умерли семь человек, употреблявшие промышленный алкоголь, чтобы защититься от коронавируса, информирует агентство IRNA со ссылкой на зампрокурора города Али Биранванда.

Еще четыре человека в результате употребления метанола потеряли зрение. Число смертей может увеличиться, информирует РБК.

Напомним, в Иране более 7 тыс. человек инфицировано коронавирусом, из них умерли 237.