Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал наиболее вредные повседневные привычки

09.03.2020, 20:07, Разное

На здоровье человека, как отметил доктор Алексей Водовозов, пагубно влияют некоторые повседневные привычки. Врач-терапевт выделил две наиболее негигиеничные — это частое использование смартфона и покусывание небольших предметов, включая карандаши и ручки.
Привычка грызть предметы негативно отражается на здоровье зубов. Они могут «проточиться» или сколоться. Подобные проблемы грозят людям, часто «перекусывающим» что-либо, вроде скотча, нити, либо зачищающим провода. Многие считают это удобным, но в итоге, такие привычки вредят зубам.

Негигиеничной Водовозов считает чрезмерную увлеченность смартфоном. Многие после поездки с гаджетом в общественном транспорте берут его с собой за обеденный стол или ложатся с ним в постель. Данная привычка может обернуться инфицированием, поскольку, согласно исследованию, мобильный аппарат относится к числу наиболее грязных предметов, используемых человеком ежедневно.

Врач-терапевт советует регулярно протирать смартфон антибактериальными салфетками. Водовозов также предупредил, что при частом использовании устройства развивается интернет-зависимость, портится осанка и садится зрение. Кроме того, из-за невнимательных пешеходов, не отрывающих взгляд от гаджета при переходе через проезжую часть, повышается вероятность ДТП.


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