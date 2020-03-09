«Посидим на диете»: Пригожин прогнозирует срыв концертов в России

09.03.2020, 20:07, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин прогнозирует отмену концертов зарубежных артистов в России. Ситуацию знаменитость не считает критической: остается телевидение или интернет.

Известный шоумен уверен, что гастроли многих артистов окажутся под вопросом не только из-за опасности, которую представляет собой коронавирус, но и в связи с падением курса рубля. Угроза распространения COVID-19 ставит под большой знак вопроса такие крупные международные мероприятия, как Олимпиада в Японии, «Евровидение -2020» и многие другие. Отразится это и на концертах западных звезд в России. Крупные финансовые потери Пригожин предрекает и отечественному шоу-бизнесу. С учетом курсов иностранной валюты возможность посещать дорогие выступления звезд для многих станет недоступной.

Продюсер сожалеет, что публика, с нетерпением ожидавшая встречи с Green Day, Placebo или Энрике Иглесиасом, может так и не увидеть любимых артистов в ближайшем будущем. Однако Иосиф Пригожин призывает всех не терять оптимистический настрой, так как остаются возможности телевидения или интернета, пишет «НьюИнформ».