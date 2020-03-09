Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи по Сирии

09.03.2020, 19:59, Новости дня

Турция просит «дополнительной помощи НАТО по Сирии», чтобы защитить границы, и «в связи с миграционными вызовами», сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом информирует ТАСС.

В начале марта Столтенберг заявил, что нужно пресекать нелегальную миграцию через европейские границы из Турции.

Ранее сирийская армия показала большое количество различного оружия и боеприпасов, которые конфисковала в ходе военных операций против террористических организаций в Идлибе. Выяснилось, что боевики пользовались турецким и американским вооружением.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о результатах договоренности РФ и Турции по ситуации в Идлибе, достигнутых на этой неделе.


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