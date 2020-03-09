Бумаги «Роснефти» на торгах в Лондоне снизились в цене на 21%

09.03.2020, 19:59, Новости дня

В понедельник к закрытию торгов на Лондонской фондовой бирже бумаги российских компаний ощутимо снизились, глобальные депозитарные расписки (GDR) «Лукойла» и «Роснефти» потеряли более 20%.

Стоимость GDR «Роснефти» опустилась на 21,43%, до 4,53 доллара, «Новатэка» – на 19,96%, до 111,5 доллара, «Лукойла» – на 22,13%, до 62,98 доллара. Подешевели также бумаги Газпрома – на 17%, и «Газпром нефти» — на 16,88%, передает РИА «Новости».

Бумаги Сбербанка опустились на 18,01%.

Торги в Европе в понедельник закрылись падением на 7-8%.

Американские торги приостанавливали сразу после открытия из-за падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, на торгах в США обвалились в том числе акции компаний «Яндекс», МТС и VEON (владеет ПАО «Вымпелком»).


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