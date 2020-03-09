Глава ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной

09.03.2020, 19:47, Новости дня

Быстрое распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру делает пандемию вероятной. Об этом на пресс-конференции в Женеве 9 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Пресс-конференцию транслировал YouTube-аккаунт ВОЗ.

«Сейчас, когда коронавирус упрочил позиции в столь многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной. Но это должна быть первая в истории контролируемая пандемия. В конечном счете, мы не беспомощны перед коронавирусом. Наше главное преимущество в том, что все решения, которые принимаются на уровне правительств, общин, семей, отдельных лиц, могут повлиять на траекторию развития эпидемии», – сказал Гебрейесус.

Общее количество стран, где выявлены заболевшие, не является главным фактором, но оно подтверждает потенциал SARS-CoV-2, отметил он.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, 70% из более чем 80 000 инфицированных в Китае выздоровели и выписались из больниц. Он заявил, что «Китай контролирует свою эпидемию», и призвал мировое сообщество «не сдаваться» в борьбе с распространением заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, однако она не была объявлена.

7 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что глобальная пандемия коронавирусной инфекции уже началась, а уровень заражения выше, чем рассчитывали специалисты.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ, по состоянию на 8 марта за пределами материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. 8 февраля SARS-CoV-2 был выявлен только в 24 государствах.

Погибших от COVID-19 на данный момент 484.