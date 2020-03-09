Исполнивший роль зомби в «Ходячих мертвецах» актер искусал женщину

09.03.2020, 19:47, Новости дня

Актер Майкл Манди был арестован.

Актер Майкл Манди слишком вжился в роль Сыгравший зомби в популярном сериале «Ходячие мертвецы» житель покусал мать двоих детей.

ЧП произошло на съезде любителей ужасов в Великобритании, сообщает 9 марта Daily Mail. Полиция задержала разбушевавшегося «зомби».

Установлено, что 52-летний Манди ударил по лицу 41-летнюю Беверли Джексон, а затем еще и искусал.

По словам пострадавшей, сперва актер показался ей обаятельным. Они общались несколько лет, он собирался снимать ее в фильмах. Однако в отношениях Манди становился «все более грубым».

«Он ударил меня по лицу, укусил за руки и спину, а потом пнул», — сообщила жертва «ходячего».

Джексон утверждает, что Минди нападал на нее и прежде, например в 2018 году, когда они встретились с ним отеле в Германии. После этого в ноябре 2019 года его арестовали и запретили находиться рядом с женщиной.

Напомним, 9 марта стало известно о смерти звезды мирового и голливудского кино, шведского актера Макса фон Сюдова. А двумя днями ранее ушел из жизни один из близнецов, сыгравших главные роли в фильме «Няньки».


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