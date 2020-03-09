Мнение: Убил лучшего друга намеренно? Не верим! А как отец-судья хранил любимые карабины?!

09.03.2020, 19:42, Разное

У следователей сейчас много вопросов. Задержан 14-летний сын судьи, который убил из карабина отца своего лучшего друга вчера в 9 вечера. Потом вытащил один тело на лестничную площадку, пытался куда-то тащить, потом просто-напросто убежал, пока его приятели из его же квартиры звонили родителям, чтобы сдать его. Парень в результате ударился в бега. 12 часов его искали. Нашли в соседнем городе. Взяли. Привезли на допрос. Основные вопросы: Специально убил лучшего друга? И как отец хранил огнестрельное оружие, что ты легко его достал?

Детали уже известны. 14-летний Артём Саяпин, сын судьи из Колпино, страшно напуган. Но и он и его приятели рассказывают всё.

Компания восьмиклассников отмечала день рождения Максима Калгушкина (15 ему исполнилось ещё 2 марта, ребята ждали выходных, чтобы собраться — и выпить, конечно, ну да). В квартире всего было пять человек: это Артём Саяпин (сын судьи), Влад Байдак (погибший, лучший друг Артема Саяпина — оба подростка учились в одной гимназии №402), Кирилл Реутов, Вася Савельев и Максим Калгушкин. Взрослых дома не было. Раньше всех домой ушёл Вася Савельев, он не застал трагедии.

Сын судьи Артём Саяпин решил похвастаться и показать друзьям папины охотничья ружья. Это ИЖ-18 и ИЖ-81. Следствие пока так и не узнало в точности, как именно судья третьего касационного суда Виталий Саяпин хранил их в квартире (должны быть заперты в сейфе), когда несовершеннолетний сын смог спокойно их достать. Артём Саяпин «в шутку», говорит и он и свидетели, направил ружьё в сторону Влада Байдака, видимо, случайно спустил курок, не ожидая, что ружье заряжено (а было ли оно заряжено? — опять нет ответа) прозвучал выстрел. Мальчик мгновенно скончался в результате сквозного огнестрельного ранения головы.

Артём в шоковом состоянии попытался скрыть следы убийства, вытащил тело погибшего на лестничную площадку, дотащил в лифт, поехал с третьего на седьмой этаж, там вытащил труп на лестничную площадку. А после понял, что ничего не может сделать, и сбежал.

Максим Калгушкин в это время позвонил отцу и рассказал о произошедшем, он и вызвал полицию. Полиция велела всем оставаться на месте. И поехала разбираться. Дверь судьи при этом приехал вскрывать СОБР и сильно перепугал подростков.

Следователи и СК и ГУ МВД выясняют два момента. А может, все же застрелил намеренно, или же по дурости? Есть ли обиды между друзьями?! Хранение оружия. Подросток подсмотрел код сейфа, или сейфа в квартире вообще не было? Ждем ответы на вопросы, которых пока нет.

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