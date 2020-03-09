Мнение: Коронавал во время коронавируса, потери Санкт-Петербурга из-за эпидемии и мытьё рук с гимном России

09.03.2020, 19:37, Разное

1. Несмотря на эпидемию и разверзающийся экономический кризис, человечество не унывает. В Средневековье проводились «пиры во время чумы», теперь же всё куда интереснее и разнообразнее. В Мексике, например, устраивают в целях борьбы с коронавирусом коронавалы:

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В России песни про коронавирус тоже сочиняют (смотри заглавное видео), но, так как наши врачи кое-что понимают в эпидемиологии, передают их не очно, а по телевизору.

2. Если же говорить более серьёзно, то эпидемия наносит существенные убытки, так как из-за неё снижается экономическая, культурная и прочая активность. Потери Санкт-Петербурга из-за пришедшего недавно в город коронавируса составят, по всей видимости, миллиарды рублей — не смертельно, но неприятно:

https://lenta.ru/news/2020/03/05/otmena/

https://lenta.ru/news/2020/03/07/pmef/

Подсчитаны возможные потери от отмены главного профильного мероприятия России — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который должен был пройти в начале июня, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные организаторов и потенциальных участников.

Союз выставочных застройщиков оценил свои потери от отмены форума в 10 миллиардов рублей. Правда, в эту сумму входит недополученная выручка от других крупных мероприятий, также отмененных из-за риска распространения коронавируса: Российского инвестиционного форума в Сочи и Ялтинского международного экономического форума.

Отели и рестораны не смогли оценить свои возможные потери в количественном выражении, но отметили, что предприятия обеих индустрий недосчитаются примерно 10-20 процентов годовой выручки.

При этом до недавнего времени вспышка коронавируса играла на руку отельерам и рестораторам Санкт-Петербурга, поскольку многие россияне поменяли планы и решили поехать в город вместо заграничных путешествий.

3. Хороший противовирусный совет:

https://lenta.ru/news/2020/03/07/hand_washing/

В сети обрела популярность фотография, подчеркивающая важность правильного мытья рук в условиях вспышки коронавируса. Снимок, демонстрирующий, как под ультрафиолетовым фонарем выглядят руки до и после мытья, разместила в Instagram американская актриса Кристен Белл (Kristen Bell).

Фотографию актрисе прислала ее мать. На снимке наглядно показана польза мытья рук с мылом. На коллаже из шести картинок изображено, в каком состоянии находятся руки до мытья, после обработки водой и после 6, 15 и 30 секунд мытья с мылом. Фото произвело на Белл сильное впечатление. «Эй, вы все, мойте руки по 30 секунд!» — обратилась она к подписчикам.

Можно также порекомендовать во время мытья рук петь первый куплет и припев гимна России — как раз будет примерно 30 секунд.

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