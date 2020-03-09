Ложно обвинённому в допинге игроку в крикет Кусалу Перере WADA выплатит $500 тысяч компенсации

09.03.2020, 19:30, Разное

Ещё в конце 2015 года игрок в крикет Кусал Джанит Перера был ложно обвинён в принятии допинга и отстранён от участия в соревнованиях с национальной командой Шри-Ланки. Спортсмен совместно с Федерацией крикета страны подал иск против WADA с требование возмещения морального и материального ущерба на сумму 500 тысяч долларов, в итоге выиграв дело.
После проведённого лабораторией WADA в Катаре положительного теста на допинг Перера в Великобритании и Франции прошёл проверку на детекторе лжи, а также сдал биологический материал на анализ. Результаты показали, что спортсмен в крикет не принимал допинг. Позже его представителям удалось доказать факт нарушений в катарской лаборатории, и WADA лишила её аккредитации.

Однако за время расследования Кусал Перера пропустил несколько соревнований, вследствие чего понёс материальный ущерб, но кроме того, был нанесён серьёзный урон его репутации. Крикетист подал иск против WADA, и теперь антидопинговое агентство обязано ему выплатить компенсацию в размере полумиллиона долларов, хотя изначально в иске значилась сумма, равная чуть более $300 тыс.


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