Певица МакSим после месячного курса лечения выписалась из клиники

09.03.2020, 19:30, Разное

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Марина Максимова, более известная как МакSим, последний месяц провела в одной из столичных клиник. Недавно представитель певицы Маргарита Соколова в одном из интервью рассказала, что после курса лечения звезду уже выписали из больницы.

Около года назад МакSим попала в ДТП и долгое время проходила лечение. Затем певица снова приступила к работе, а не так давно сообщила, что из-за ухудшившегося на фоне последствий аварии состояния здоровья берёт «паузу» в творческой деятельности на неопределённое время. Тогда пришлось отменять ранее запланированные выступления, за что Соколова от лица певицы просила у фанатов прощения, но говорила, что того требует ситуация.



МакSим месяц провела в клинике. Несколько дней назад её выписали, но, как пояснила «СтарХиту» представитель певицы, врачи продолжают наблюдать за состоянием пациентки. Максимовой проводят процедуры и восстановительную терапию, рекомендовали покой, массажи, минимум физических нагрузок и частые прогулки на свежем воздухе.