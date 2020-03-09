Мнение: Авантюра. Выход России из сделки ОПЕК+

09.03.2020, 19:28, Разное

На мой взгляд, выход России из сделки ОПЕК+ с точки зрения борьбы с американским сланцевым проектом является просчетом, который допустило российское руководство и приближенные к Путину нефтяные олигархи. Их винить в этом сложно — интеллектуально эти люди выглядят весьма бледно.

Ошибка заключается в том, что сланцевый сектор и нефтяная отрасль США не являются обособленными частями экономики США. Для сложной диверсифицированной экономики Штатов одинаково приемлемы как низкие, так и высокие цены на нефть. Высокие цены позволяют зарабатывать сырьевым секторам экономики, низкие дают конкурентное преимущество промышленным. Глупо рассматривать сланцевый сектор как нечто отдельное и не зависящее от всей другой экономики. Если российская экономика — это система феодальных владений, то крайне неосмотрительно распространять привычные для отечественных феодалов методы управления на более развитые экономические системы. Глупо и неосмотрительно.

Сланец — это вообще проклятие для российских олигархов. Они пять лет отрицали вначале существование, затем — перспективы сланцевого сектора США. Строили свою политику на том, что игнорировали этот фактор по известному принципу — если ты не замечаешь проблему, то ее не существует. Солипсизм — интересное философское течение, но для обычной жизни малопригодное. Теперь друзья Путина вознамерились вести войну с базовой отраслью США, плохо представляя, как это устроено и работает. Рассказы о нечеловеческом профессионализме этих людей не убеждают — когда руководитель отрасли становится у ее руля, не имея за душой ни базового образования, ни опыта работы в отрасли, то существующий пробел невозможно ничем восполнить.

Бывают, конечно, исключения: к примеру, кризисному управляющему не нужно доскональное знание специфики того субъекта, который он приходит спасать — он должен разбираться в методах антикризисного управления. Но управлять базовыми отраслями людям, которые в них ничего не понимают — означает перманентную катастрофу в этой отрасли. Что мы и наблюдаем.

Сланцевая добыча в США защищена от рисков. Американцы вполне творчески применили к рыночной кономике принципы межотраслевого баланса, заменив плановые методы рыночными. Но метод универсален и позволяет разносить риски по всей экономике, сглаживая их и создавая дополнительную синергию в системе. Именно эта особенность и позволила выстрелить сланцевой добыче, которая на самом деле в обособленном виде действительно убыточна. И всегда была убыточной, если откровенно. И уж точно не полуживой России, неспособной удерживать курс собственной валюты в стабильном положении, воевать со сложной и гораздо более крупной экономикой, превосходящей нас по всем показателям и параметрам.

Но друзьям Путина некому об этом рассказать, а если и есть — то они ничего из сказанного не поймут. Да и зачем.

В этой войне не за кого болеть. Путин и его режим — объективно враги нашей страны. Смертельные враги. США — точно не наши друзья, да и не обязаны ими быть. Кто бы ни победил в этой войне — народу России эта победа ничего хорошего не принесет. Другой вопрос, что если нынешний режим сам закопает себя в могилу, то это даст шанс на то, чтобы "после Путина" все-таки построить более устойчивое, более человеческое и более справедливое общество. Нынешнее таковым быть не может просто по своей природе.

Но это только шанс. И как его удастся использовать — это вопрос. Большой вопрос. А пока нам остается только наблюдать, хотя исход этой войны за нефть практически предрешен.