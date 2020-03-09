Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%

09.03.2020, 19:28, Новости дня

Торги в Европе в понедельник закрылись падением на 7-8%, следует из данных торгов.

Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 7,69%, французский CAC 40 – на 8,39%, немецкий индекс DAX – на 7,94%, а итальянский FTSE MIB – на 11,17%, передает РИА «Новости».

В понедельник на фоне ситуации с нефтью и распространением коронавируса обрушились рынки в разных странах. Американские торги приостанавливали сразу после открытия из-за падения индексов Dow Jones и S&P 500.

В том числе на торгах в США обвалились акции компаний «Яндекс» и VEON (владеет ПАО «Вымпелком»).


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