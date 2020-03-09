Известно, как психические заболевания влияют на продолжительность жизни

09.03.2020, 19:10, Новости дня

Международная группа экспертов провела исследование, направленное на выяснение того, как психические заболевания влияют на продолжительность жизни человека. Оказалось, они отнимают у людей не менее 15 лет жизни.

Ученые определили, что психические заболевания нередко являются причиной развития других проблем со здоровьем. Среди них назвали ожирение, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких и сердечные заболевания. Причиной возникновения таких трудностей также можно считать социально-экономические трудности, в числе которых низкий уровень образования и проживание в неблагополучных районах.

Кроме того, люди с нарушенной психикой гораздо чаще курят, злоупотребляют алкоголем и плохо питаются. Таким образом, все это приводит к тому, что не менее 15 лет люди тратят на решение других, сопутствующих проблем со здоровьем.


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