Эксперты рассказали о современных реалиях жизни в Китае

09.03.2020, 19:10, Новости дня

Стало известно, что в последнее время жизнь в Китае претерпела кардинальные изменения. Подробнее обо всех изменениях пишет Anonses.ru.

Известно, что сегодня жители Китая вынуждены терпеть постоянные температурные проверки, а также высокотехнологичное отслеживание перемещений каждого человека. На каждой стене страны висят плакаты с напоминаниями о необходимости предпринять все меры для борьбы с коронавирусом. В стране отказываются обслуживать и вообще иметь какой-либо контакт с людьми без масок, а водители и вовсе оборудуют салоны такси перегородкой из полупрозрачной пленки, чтобы максимально отделить себя от пассажиров.

Китайцы не возмущены подобными мерами предосторожности, поскольку все они направлены на борьбу с вирусом. Согласно статистике, число ежедневных заражений в Китае снижается.


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