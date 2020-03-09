Автоновости: В Сети показали изображения нового Bentley в кузове Shooting Brake

09.03.2020, 19:10, Новости дня

Пользователям продемонстрировали фотографии новой роскошной модели Bentley Centanne.

Известно, что идея по дизайну транспортного средства принадлежит Джозефу Робинсону. В свою очередь, автомобиль имеет электрическую силовую установку. Вместе с тем электрокар имеет вид Shooting Brake Bentley, тогда как заднюю часть кузова максимально модернизировали. Благодаря такой особенности станет возможным открыть заднюю часть и подготовить место для идеальных романтических вечеров.

Автомобиль получил крупную светодиодную оптику, а также увеличенные колесные диски. Вместе с тем серийное исполнение данного автомобиля могут продемонстрировать лишь ближе к 2025 году, а пока точные характеристики не сообщаются публике.