На электростанции в США запустили уникальный проект по добыче биткоинов

09.03.2020, 19:07, Разное

На одной из электростанций, расположенной в штате Нью-Йорк (США), запустили уникальный проект, благодаря которому с пользой расходуется накопленная в процессе работы избыточная энергия. Авторы идеи открыли майнинг-ферму по добыче биткоинов.

На электростанции провели модернизацию установки для утилизации природного газа и затем на площади около 6 тысяч кв.м разместили блоки в количестве 7 тысяч штук для майнинга биткоинов. По словам авторов уникального проекта, им удаётся ежедневно получать до 14 МВт энергии, что позволяет генерировать примерно 5,5 биткоинов, а это по текущему курсу варьируется в районе 45 тысяч долларов. Специалисты рассматривают возможность увеличения мощности майнинг-фермы до 105-106 МВт.

Идея по уникальной добыче биткоина на электростанции реализовывалась почти 4 месяца. Авторы привлекли инвесторов, вложивших в проект Greenidge 65 млн долларов. Сейчас биткоин-шахта работает ежедневно и бесперебойно круглые сутки, но в планах — дальнейшее развитие и увеличение мощностей.