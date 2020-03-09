AnTuTu представил ТОП наиболее производительных смартфонов среднеценового сегмента

09.03.2020, 19:07, Разное

Бенчмарк AnTuTu, по результатам тестирований, проведённых в феврале текущего года, составил ТОП смартфонов с лучшей производительностью. Список разделён на две части, в первой из которых отмечены устройства среднеценового сегмента стоимостью выше 215 долларов, во второй – с более низким ценником.
Первую строку рейтинга занял смартфон Meizu 16T в вариации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Две следующие строки занимают гаджеты того же производителя – модели Meizu 16 и 16 Plus. Далее лучшими по производительности, согласно версии AnTuTu, названы Redmi K30 и Honor 20s. Кроме этих смартфонов, в список вошли: Mi CC9, Vivo Y7s, OPPO K5, Huawei Enjoi 10 Plus.

Среди устройств с меньшей ценой лучшим в ТОПе стал Honor 9X с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Второе и третье место досталось Redmi Note 8 Pro и Honor 8X.


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