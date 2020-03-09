Дмитрий Киселёв об обвале цен на нефть: «Россия может отправить за борт США и их сланец»

09.03.2020, 19:07, Разное

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию с обвалом цен на нефть. В этом случае он видит положительный момент для России, так как теперь вполне вероятно «отправить за борт США и их сланец».

Дмитрий Киселёв считает, из-за рухнувших цен на «чёрное золото» паниковать не стоит. РФ приняла правильное решение, не заключив сделку с ОПЕК, что могло ограничить её возможности на глобальном рынке нефти и «урезало» бы значительную часть доходов. Напротив, сейчас страна может добывать и продавать сырье согласно своим нуждам и при этом «отправить за борт» США с их сланцевой нефтью.

Журналист также отметил, правительство под руководством премьер-министра и президента совместно с ЦБ давно продумало решение по бюджетному правилу и, скорее всего, делали это ещё до начала переговоров с ОПЕК. Относительно курса нацвалюты Киселёв призывает население страны не создавать панику и не искать срочно обменные пункты, поддаваясь на «провокации виртуального Forex», прогнозирующего доллар по 75 рублей, а дождаться «ясности по реальному курсу».